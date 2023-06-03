Тренер сборной России U17 остался доволен уровнем организации Кубка БРИКС

Старший тренер юниорской сборной России до 17 лет Денис Первушин высказался об уровне организации Кубка БРИКС в Бразилии.

«Турнир очень понравился, потому что никакие товарищеские матчи не сравнимы с турниром, в котором есть соревновательный дух, частые игры — это лучше, чем тренировки. Наверное, таких моментов, что не понравилось, нет. Мы очень довольны, что нас пригласили на этот турнир, мы пытались показать свой максимум, из пяти игр, наверное, 3,5 матча мы достаточно на хорошем уровне провели. Финал не получился, до этого второй тайм с «Сантосом» — наши силы нас покинули.

Всё прошло в штатном режиме, мы достаточно быстро адаптировались и к погоде, и к разнице во времени, то есть проблем особо не было. Что касается организации — всё было на хорошем уровне. Единственное, что я бы проводил игры не каждый день, а через день. Это даёт возможность хотя бы немного восстановиться и показывать более высокую интенсивность в матчах. Когда три игры подряд — достаточно сложно это делать», — приводит слова Первушина ТАСС.