«Енисей» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). Итоговый результат — 0:0.
Команды завершили игру без забитых мячей.
«Енисей» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 54 очка. «Волга» завершила сезон на последней, 18-й строчке, заработав 30 очков. Ульяновцы отправляются во Вторую лигу. Победитель — казанский «Рубин» (69).
Соперником «Енисея» в стыковых матчах за право на участие в Российской Премьер-Лиге станет 14-я команда высшего дивизиона чемпионата России. Она станет известна сегодня, 3 июня, по результатам заключительного тура РПЛ.
- 3 июня 2023
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