Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА назначен ошибочно

Бывший футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Ростова» в игре 30-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Пенальти в ворота «Ростова» в игре с ЦСКА назначен ошибочно. Селява тянулся к мячу, да, не успел, и был наступ. Но разве было безрассудное действие? Это игровой контакт.

Кукуян был в идеальной позиции, изначально принял правильное решение, но Турбин зачем-то влез. Хотя это точно не явная и очевидная ошибка. Я вообще не понимаю, что исполняют судьи», — сказал Федотов.

На данный момент армейцы громят соперника со счётом 4:0. В составе ЦСКА голами отметились Хесус Медина, Виллиан Роша и дважды Фёдор Чалов.