«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы открыли счёт в матче

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Крылья Советов» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте форвард самарцев Бенхамин Гарре вывел свою команду вперёд — 1:0.
Напомним, после первого тайма счёт в матче не был открыт. Красно-белые были ближе к голу: два хороших момента не сумел реализовать форвард москвичей Квинси Промес (на 12-й и 19-й минутах). Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов был ближе всех к голу, но мяч после его удара на 21-й минуте попал в штангу.
«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.
- 3 июня 2023
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