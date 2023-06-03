Результаты всех матчей 30-го тура РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 3 июня, состоялся 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Все матчи заключительного тура чемпионата России прошли в одно время.

Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

«Зенит» 1:0 «Факел»

«Крылья Советов» 1:0 «Спартак»

ЦСКА 4:1 «Ростов»

«Локомотив» 3:1 «Торпедо»

«Ахмат» 2:2 «Краснодар»

«Оренбург» 3:0 «Динамо»

«Пари Нижний Новгород» 2:0 «Химки»

«Урал» 1:0 «Сочи»

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 70 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли ЦСКА (58) и московский «Спартак» (54). В зоне вылета из РПЛ финишировали «Торпедо» и подмосковные «Химки». В стыковых матчах за вылет в ФНЛ примут участие «Пари Нижний Новгород» и «Факел».