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Игрок ЦСКА Зайнутдинов: хочется полные трибуны и еврокубков, но выхода нет. Досадно

Игрок ЦСКА Зайнутдинов: хочется полные трибуны и еврокубков, но выхода нет. Досадно
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мне хочется еврокубков. Сейчас стало меньше болельщиков ходить на матчи. Досадно. Хочется полные трибуны и еврокубки, но выхода нет в этой ситуации. Что тут сделаешь? Это наши реалии», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в 2020 году, перейдя из «Ростова». В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 26 матчах армейцев во всех турнирах. По итогам сезона-2022/2023 армейцы заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 30 матчах.

Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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