Игрок ЦСКА Зайнутдинов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в Европу

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о своём будущем.

«Летом в Италию? У меня два года контракта с ЦСКА. Посмотрим. Если честно, то я не хочу загадывать. Я люблю ЦСКА», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в 2020 году, перейдя из «Ростова». В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 26 матчах армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

Сегодня, 3 мая, ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1 в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги и занял в турнире второе место по итогам сезона. В финале Фонбет Кубка России армейцам предстоит встретиться с «Краснодаром».