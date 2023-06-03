Игрок ЦСКА Зайнутдинов ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в Европу
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов ответил на вопрос о своём будущем.
«Летом в Италию? У меня два года контракта с ЦСКА. Посмотрим. Если честно, то я не хочу загадывать. Я люблю ЦСКА», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Зайнутдинов присоединился к ЦСКА в 2020 году, перейдя из «Ростова». В нынешнем сезоне Бактиёр принял участие в 26 матчах армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.
Сегодня, 3 мая, ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 4:1 в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги и занял в турнире второе место по итогам сезона. В финале Фонбет Кубка России армейцам предстоит встретиться с «Краснодаром».
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