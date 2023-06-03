Месси поблагодарил «ПСЖ» за время, проведённое в клубе

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал уход из клуба.

«Я хотел бы поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Месси официальный сайт «ПСЖ».

Ранее клуб официально объявил об уходе Лионеля после завершения нынешнего сезона.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» набрал 85 очков в 37 турах чемпионата Франции и досрочно выиграл чемпионский титул. В заключительном матче парижане встречаются с «Клермоном». Месси принимает участие в матче в качестве игрока основного состава.