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Месси поблагодарил «ПСЖ» за время, проведённое в клубе

Месси поблагодарил «ПСЖ» за время, проведённое в клубе
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал уход из клуба.

«Я хотел бы поблагодарить клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит слова Месси официальный сайт «ПСЖ».

Ранее клуб официально объявил об уходе Лионеля после завершения нынешнего сезона.

Месси перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента в 2021 году. До этого аргентинский игрок выступал за «Барселону», в составе которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» набрал 85 очков в 37 турах чемпионата Франции и досрочно выиграл чемпионский титул. В заключительном матче парижане встречаются с «Клермоном». Месси принимает участие в матче в качестве игрока основного состава.

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