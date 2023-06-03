Болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время последнего матча сезона в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был освистан болельщиками на «Парк де Пренс» перед началом матча 38-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном».

Накануне стало известно, что аргентинец, чей контракт с клубом заканчивается в конце июня 2023 года, решил покинуть Париж. Это решение, очевидно, не понравилось болельщикам «ПСЖ», которые встретили оглушительным свистом объявление фамилии игрока, когда диктор зачитывал стартовый состав команды Кристофа Галтье на игру с «Клермоном».

Семикратный обладатель «Золотого мяча» перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года из «Барселоны», заключив контракт по схеме «2+1». В текущем сезоне чемпионата Франции Месси забил 16 голов и отдал 16 голевых передач, однако футболист регулярно подвергался критике со стороны фанатов клуба, которые считают, что он выступал не с полной отдачей.