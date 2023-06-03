Бикфалви – болельщикам «Урала»: увидимся в новом сезоне, навсегда оранжево-чёрный!

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви обратился к болельщикам клуба со словами благодарности.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку! Моё достижение — наша общая заслуга. Футбол дал мне очень многое в жизни и я могу лишь надеяться, что мне удалось поделиться с вами частью этой любви! Спасибо моей семье, команде, тренерскому штабу и всем тренерам за время моей игры в «Урале, президенту и сотрудникам офиса за поддержку! Увидимся в новом сезоне», – приводит слова Бикфалви пресс-служба «Урала».

По итогам сезона-2022/2023 «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. Эрик Бикфалви провёл 26 матчей, забив в них четыре гола и отдав один голевой пас.