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Эрик Бикфалви сообщил, что, скорее всего, не продлит свой контракт с «Уралом»

Эрик Бикфалви сообщил, что, скорее всего, не продлит свой контракт с «Уралом»
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что, скорее всего, покинет команду по окончании текущего сезона. По словам румына, вероятность продления его контракта с клубом мала.

«Будет ли продлён мой контракт? Нет. Скорее всего, нет», — приводит слова Бикфалви «РБ Спорт».

35-летний Бикфалви играл за «Урал» с 2017 года. Всего за екатеринбургский клуб румынский полузащитник сыграл 185 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующий контракт Бикфалви с «Уралом» рассчитан до конца июня этого года.

Последний матч в этом сезоне «Урал» проведёт 3 июня в Екатеринбурге. Соперником уральцев в игре 30-го тура РПЛ станет футбольный клуб «Сочи».

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