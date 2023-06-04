Италия обыграла Колумбию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира

Завершился второй четвертьфинальный матч чемпионата мира U20, который проходит в Аргентине. Сборная Италии в Сан-Хуане обыграла Колумбию со счётом 3:1.
Европейская сборная открыла счёт уже на 9-й минуте встречи усилиями Чезаре Казадея. На 38-й Томмазо Бальданци забил второй гол итальянцев, а сразу после перерыва, на 46-й минуте, Франческо Эспозито отправил третий мяч в ворота колумбийцев. Южноамериканская сборная не позволила сопернику одержать крупную победу. На 49-й минуте Джохан Торрес забил единственный гол колумбийской сборной.
В полуфинале Италия сыграет с победителем матча Южная Корея – Нигерия, который пройдёт 4 июня и начнётся в 20:30 мск.
Ранее в первом четвертьфинале Израиль победил Бразилию (3:2 в дополнительное время) и сыграет в следующей стадии с победителем пары США – Уругвай. Матч двух американских команд начнётся в полночь 5 июня по московскому времени.
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