Видеообзор матча «Ахмат» — «Краснодар»

Завершился матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимал «Краснодар». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 67-й минуте Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперёд. Спустя три минуты Владислав Камилов сравнял счёт, а затем Иван Олейников вывел грозненцев вперёд. В компенсированное время Олакунле Олусегун спас для «Краснодара» матч, установив ничейный результат.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ахмата» со счётом 3:2.

По итогам сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял пятое место, набрав 50 очков в 30 матчах. «Краснодар» располагается на соседней, шестой строчке. «Быки» набрали 48 очков. Чемпионский титул в пятый раз подряд взял «Зенит», у подопечных Сергея Семака 70 очков.