И. о. главного тренера «Динамо» Алпатов: «Оренбург» был сильнее нас и лучше играл в футбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург» был сильнее нас и лучше играл в футбол. Поздравляю Марцела Личку с победой.
Сказалось ли искусственное поле, на которое многие жалуются? Нет, поле для всех одинаковое, как и мяч.
Отсутствие в составе Фёдора Смолова? У него была травма, поэтому он не принимал участия в недельном тренировочном цикле и не играл.
Что мог бы сказать болельщикам после такого сезона? Могу сказать, что у нас самые преданные болельщики, которые терпеливо ждут от нас положительных результатов. В прошлом сезоне нам удалось занять третье место, порадовать их, так как до этого долго не были в призах. К сожалению, в этом году этого сделать не получилось», — приводит слова Алпатова официальный сайт «Динамо».
Бело-голубые заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
- 4 июня 2023
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