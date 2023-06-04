На матчах 30-го тура РПЛ не сработал Fan ID

В системе Fan ID произошёл сбой перед матчами заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщает «Фонтанка».

Любители футбола не смогли загрузить приложение «Болельщик» для верификации Fan ID перед игрой «Зенит» — «Факел» (1:0). В итоге для прохода на стадион было достаточно просто предъявить билеты.

Аналогичная ситуация произошла на матче «Оренбург» — «Динамо», сообщил бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Посетителей гостевой трибуны завели на стадион без билетов и без предъявления карты болельщика. Отмечается, что причиной стал сбой в работе «Госуслуг».

Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона. Карта болельщика также будет действовать в финале Фонбет Кубка России.