Определена символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 30-го тура чемпионата России стал полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера. В матче с «Динамо» (3:0) он отметился забитым голом и результативной передачей. Вера получил оценку 9,9.

Символическая сборная 30-го тура Российской Премьер-Лиги: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Эктов («Оренбург»), Дмитрий Стоцкий («Пари Нижний Новгород»), Лукас Вера («Оренбург»), Габриэль Сесар Флорентин («Оренбург»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Олейников («Ахмат»).