Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).
«Сезон закончился для нас отличным результатом. Победить 3:0 с «Динамо» — хорошим соперником… Это всегда приятно. Можно сказать, по игре первый тайм мы закончили с позитивным результатом. Но надо сказать, что у соперника были хорошие моменты для гола. Счёт мог бы быть и 2:2, например. Я рад, что во втором тайме мы продолжили играть на скорости вперёд. Были две-три ситуации, когда мы могли решать получше и забить третий гол пораньше. Третий гол Лукаса Веры — очень красивая ситуация, выход, быстрый переход, связка Флорентина и Веры всё решила», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.
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