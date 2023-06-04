Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).

«Сезон закончился для нас отличным результатом. Победить 3:0 с «Динамо» — хорошим соперником… Это всегда приятно. Можно сказать, по игре первый тайм мы закончили с позитивным результатом. Но надо сказать, что у соперника были хорошие моменты для гола. Счёт мог бы быть и 2:2, например. Я рад, что во втором тайме мы продолжили играть на скорости вперёд. Были две-три ситуации, когда мы могли решать получше и забить третий гол пораньше. Третий гол Лукаса Веры — очень красивая ситуация, выход, быстрый переход, связка Флорентина и Веры всё решила», — сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.