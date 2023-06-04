Зайнутдинов: не видел человека добрее Марио Фернандеса. Хотим, чтобы он вернулся в ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о защитнике Марио Фернандесе.
«Марио — легенда. Поддерживал меня, когда я только пришёл в ЦСКА. Не видел добрее человека в жизни — очень позитивный. Хотелось бы, чтобы он вернулся. Щенников такой же, буду сильно по нему скучать», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, трижды выиграл с клубом чемпионат России. Фернандес также играл за российскую сборную.
Напомним, нынешний сезон ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы, набрав 58 очков в 30 матчах. Красно-синие вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где встретятся с «Краснодаром». Матч состоится через неделю, 11 июня.
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