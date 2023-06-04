Евсеев — журналисту: умничать не надо

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев жёстко ответил журналисту, пошутившему про недавние слова тренера об иноагентах, которые Евсеев произнёс после матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
Напомним, после матча с «Локомотивом» тренер «Факела» в ответ на вопрос журналиста, представившегося сотрудником немецкого издания Kicker, сказал: «Я с иноагентами не разговариваю».
Вчера же «Факел» проиграл «Зениту» (0:1) в финальном туре лиги. На пресс-конференции в Санкт-Петербурге журналист Борис Ходоровский, намекая на недавнюю фразу тренера, в шутку сказал: «Второго гражданства, счетов за границей – не имею…»
Евсеев перебил журналиста словами: «Умничать не надо, молодой человек». «Я на всякий случай», — ответил журналист. Евсеев добавил: «Не надо умничать. А то нам ещё в Красноярск ехать, не успею ответить». В конечном итоге журналист не стал задавать свой вопрос.
- 4 июня 2023
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