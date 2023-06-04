Дешам: Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/2023.

– Заслуживает ли Мбаппе «Золотого мяча» по итогам этого сезона? — спросили у Дешама в эфире программы Téléfoot.

– Да, – ответил главный тренер сборной Франции.

Мбаппе выиграл Лигу 1 с «ПСЖ». В Лиге чемпионов парижане не добились больших результатов, вылетев в 1/8 финала, проиграв мюнхенской «Баварии».

Мбаппе стал одним из лучших игроков финала чемпионата мира по футболу — 2022. Именно он оформил хет-трик в финале турнира.

Французский нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в пятый раз подряд, он забил 29 мячей в 34 матчах.

Дидье Дешам привёл сборную Франции к победе во время ЧМ-2018 в России.