Дешам: Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что Килиан Мбаппе заслуживает «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/2023.
– Заслуживает ли Мбаппе «Золотого мяча» по итогам этого сезона? — спросили у Дешама в эфире программы Téléfoot.
– Да, – ответил главный тренер сборной Франции.
Мбаппе выиграл Лигу 1 с «ПСЖ». В Лиге чемпионов парижане не добились больших результатов, вылетев в 1/8 финала, проиграв мюнхенской «Баварии».
Мбаппе стал одним из лучших игроков финала чемпионата мира по футболу — 2022. Именно он оформил хет-трик в финале турнира.
Французский нападающий стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в пятый раз подряд, он забил 29 мячей в 34 матчах.
Дидье Дешам привёл сборную Франции к победе во время ЧМ-2018 в России.
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