Масалитин: второе место ЦСКА в РПЛ — успех. Будет совсем хорошо, если ещё выиграют Кубок

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал результат ЦСКА в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Армейцы заняли второе место. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков за 30 матчей. ЦСКА отстал от чемпиона России «Зенита» на 12 очков.

«Второе место ЦСКА — успех. «Зенит» вне конкуренции, поэтому борьба шла за второе и третье места. В этом году клубу ЦСКА исполнилось сто лет. Будет совсем хорошо, если футболисты ещё и Кубок выиграют.

Но стоит отметить, что в определяющих матчах, например, с «Краснодаром» и «Спартаком», ЦСКА не проявил должного рвения», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиноввым.

В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром» 11 июня.