Масалитин: второе место ЦСКА в РПЛ — успех. Будет совсем хорошо, если ещё выиграют Кубок
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Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал результат ЦСКА в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Армейцы заняли второе место. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков за 30 матчей. ЦСКА отстал от чемпиона России «Зенита» на 12 очков.
«Второе место ЦСКА — успех. «Зенит» вне конкуренции, поэтому борьба шла за второе и третье места. В этом году клубу ЦСКА исполнилось сто лет. Будет совсем хорошо, если футболисты ещё и Кубок выиграют.
Но стоит отметить, что в определяющих матчах, например, с «Краснодаром» и «Спартаком», ЦСКА не проявил должного рвения», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиноввым.
В Суперфинале Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Краснодаром» 11 июня.
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- 4 июня 2023
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