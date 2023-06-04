Непомнящий: второе место ЦСКА — заслуженный успех, говорящий о работе тренерского штаба

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для ЦСКА. Армейцы стали вторыми.

«Является ли серебро хорошим результатом для ЦСКА? Слово «удачный» здесь не совсем подходит — это заслуженный успех. Команда на очень хорошем уровне провела вторую часть чемпионата, да и по игре были лучшими. Всё это говорит о том, что была проведена работа над ошибками, как и более качественно были использованы игроки: смена позиций, хорошая игра в обороне, когда из строя выпадали то Дивеев, то Зайнутдинов, то оба. Стабильность в составе определила успех и то, что команда заблистала новыми красками. Это ещё раз говорит о работе тренерского штаба и игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.