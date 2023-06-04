Антон Зиньковский прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал поражение в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1).
«Проигрывать обидно в любом матче. В перерыве мы уже узнали счёт в матче ЦСКА, но всё равно настраивались на победу, хорошую игру и забитые мячи. «Факел» проиграл, а «Крыльям» повезло, что они забили мяч и выиграли. У нас, к сожалению, даже при победе не получалось взять серебряные медали», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Единственным голом в матче отметился полузащитник самарцев Бенхамин Гарре на 55-й минуте. Спустя 10 минут «Спартак» получил право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не сумел сравнять счёт.
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