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В «Спартаке» рассказали, что обсуждалось на встрече руководителей клуба с футболистами

В «Спартаке» рассказали, что обсуждалось на встрече руководителей клуба с футболистами
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече руководства клуба с футболистами, посвящённой итогам сезона-2022/2023. «Спартак» занял третье место в Российской Премьер-Лиге.

«Сегодня на нашем стадионе состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На встрече были члены совета директоров, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, персонал и сотрудники офиса.

Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу. Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнёт подготовку к следующему сезону», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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