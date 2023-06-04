В «Спартаке» рассказали, что обсуждалось на встрече руководителей клуба с футболистами
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече руководства клуба с футболистами, посвящённой итогам сезона-2022/2023. «Спартак» занял третье место в Российской Премьер-Лиге.
«Сегодня на нашем стадионе состоялся неформальный обед, на котором были подведены итоги сезона. На встрече были члены совета директоров, руководство клуба, тренерский штаб, футболисты, персонал и сотрудники офиса.
Во время обеда вспомнили самые яркие мгновения этого сезона, обсудили ошибки и достижения, а также поблагодарили друг друга за победы и самоотдачу. Сегодня команда уходит в отпуск, а в конце июня с новыми силами начнёт подготовку к следующему сезону», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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- 4 июня 2023
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