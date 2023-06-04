Переход Хаверца в «Реал» будет завершён в ближайшие дни — Bild

Переход форварда «Челси» Кая Хаверца в мадридский «Реал» неизбежен и будет завершён в ближайшие дни, сообщает Bild.
По информации источника, 23-летний атакующий игрок является приоритетной целью «сливочных» в предстоящее трансферное окно. Президент мадридцев Флорентино Перес и главный тренер команды Карло Анчелотти заинтересованы в подписании Хаверца и сделают всё, что в их силах, чтобы выкупить немца у «Челси».
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Немецкий форвард выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее стало известно об уходе из клуба лидера атак «Реала» Карима Бензема.
- 4 июня 2023
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