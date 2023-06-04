«Реал» объявил об уходе Карима Бензема

Нападающий Карим Бензема покидает мадридский «Реал» по окончании сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Карим Бензема пополнил состав «Реала» в 2009 году, когда ему был всего 21 год. Он был ключевым игроком в этот золотой век нашей истории. За 14 сезонов, в которых он защищал нашу эмблему, он выиграл 25 титулов — рекордное количество для «Реала»: пять трофеев Лиги чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре европейских Суперкубка, четыре титула Примеры, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Карим Бензема — пятый игрок, который чаще всего надевал нашу футболку, сыграв 647 матчей, и второй бомбардир «Реала» за всю историю с 353 голами.

Карьера Карима Бензема в «Реале» была примером поведения и профессионализма, представляла ценности нашего клуба. Карим Бензема заслужил право решать своё будущее.

Мадридисты и все болельщики по всему миру наслаждались его волшебным и уникальным футболом, который сделал его одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола.

«Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении испанского клуба.

Отмечается, что во вторник, 6 июня, состоится церемония проводов футболиста.

Видео: Кто может покинуть «Реал» Мадрид