Защитник «Крыльев» Горшков: хочется передать пламенный привет «Факелу» и «Пари НН»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал исход борьбы за сохранение места в Российской Премьер-Лиге.

«Первое, что хочется — это передать привет Воронежу. Такой пламенный. Как они радовались, когда неделю назад обыграли нас… Как будто всё — решили задачу. На самом деле мы знали, что у нас будет шанс со «Спартаком» — всё-таки на хорошем поле играем. Пламенный привет и «Пари НН», который «прибил» нас в Нижнем», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Крылья Советов» избежали участия в стыковых матчах после победы в матче заключительного тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). Самарский клуб финишировал на 12-м месте, на два очка опередив «Пари Нижний Новгород» и «Факел», который сыграют в стыковых матчах с представителями Первой лиги.