Николай Левников: чемпионат России гораздо сложнее судить, чем европейские турниры

Известный арбитр, главный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников считает, что в России есть арбитры, мастерство которых можно сравнить с иностранным. При этом судить матчи Российской Премьер-Лиги сложнее, чем матчи европейских чемпионатов.
«Наши лучшие арбитры соответствуют уровню зарубежных. Просто там другое отношение к судьям. За границей их оберегают, а у нас — нет. Конечно, в каждой стране есть арбитры среднего уровня, которые не судят в Европе, как и у нас. Везде так.
Не думаю, что судьи виноваты в плохой игре футболистов и некоторых скандалах вокруг этого вида спорта. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас всё это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет», — приводит слова Левникова «РБ Спорт».
- 4 июня 2023
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