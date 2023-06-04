Марадишвили: в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать за «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился ожиданиями от игры своей команды в следующем сезоне.

«Я рад, что мы добились хорошего результата с Михаилом Михайловичем (Галактионовым. — Прим. «Чемпионата»). Я очень рад, что мы поднялись выше. Думаю, что в следующем сезоне будет очень интересно наблюдать за нашей командой.

Какие впечатления от работы с Галактионовым? Я знаю этого тренера — работал с ним в молодёжной команде. Поэтому все требования знаю и понимаю», — передаёт слова Марадишвили корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ранее сообщалось об интересе к Марадишвили со стороны нескольких клубов Российской Премьер-Лиги.