Осимхен — первый африканский футболист, выигравший «Золотую бутсу» чемпионата Италии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — первый африканский игрок за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравший «Золотую бутсу», сообщает Squawka.
В сезоне-2022/2023 нигериец отметился 26 забитыми мячами в 32 матчах чемпионата Италии. Это 33% от всех голов команды (77). Всего на счету Осимхена 31 гол в 39 играх во всех турнирах.
В гонке за «Золотую бутсу» нигерийский форвард опередил нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса на пять мячей. За последние десять лет за «Наполи» в чемпионате Италии больше Осимхена забивали только Дрис Мертенс (28 голов в сезоне-2016/2017), Эдисон Кавани (29 голов в сезоне-2012/2013) и Гонсало Игуаин (36 голов в сезоне-2014/2015).
В текущем сезоне «Наполи» набрал рекордное количество очков в чемпионате за последние пять лет.
- 5 июня 2023
-
00:23
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 4 июня 2023
-
23:58
-
23:42
-
23:41
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43