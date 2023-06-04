Осимхен — первый африканский футболист, выигравший «Золотую бутсу» чемпионата Италии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — первый африканский игрок за 125-летнюю историю итальянского высшего дивизиона, выигравший «Золотую бутсу», сообщает Squawka.

В сезоне-2022/2023 нигериец отметился 26 забитыми мячами в 32 матчах чемпионата Италии. Это 33% от всех голов команды (77). Всего на счету Осимхена 31 гол в 39 играх во всех турнирах.

В гонке за «Золотую бутсу» нигерийский форвард опередил нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса на пять мячей. За последние десять лет за «Наполи» в чемпионате Италии больше Осимхена забивали только Дрис Мертенс (28 голов в сезоне-2016/2017), Эдисон Кавани (29 голов в сезоне-2012/2013) и Гонсало Игуаин (36 голов в сезоне-2014/2015).

В текущем сезоне «Наполи» набрал рекордное количество очков в чемпионате за последние пять лет.