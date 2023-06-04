Гогниев назвал лучшего российского футболиста РПЛ

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев заявил, что считает форварда «Зенита» Малкома лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. Также специалист отметил и игрока «Локомотива» Максима Глушенкова, заявив, что футболист является лучшим российским игроком Премьер-Лиги.

«На данный момент Малком является лучшим игроком Премьер-Лиги. Считаю, что это звание неоспоримо.

Кого из российских футболистов я могу выделить? Если честно говорить, наверное, Глушенкова», — приводит слова Гогниева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Малком сыграл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отличился 26 раз и отдал девять результативных передач. Глушенков начинал сезон в «Крыльях Советов», а зимой перешёл в «Локомотив». 23-летний футболист провёл 37 матчей в минувшем сезоне, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

В воскресенье, 4 июня, Малкома официально признали лучшим игроком сезона РПЛ.