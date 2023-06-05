Маурисио Почеттино заблокировал трансфер Кая Хаверца в «Реал»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не хочет, чтобы клуб продал нападающего команды Кая Хаверца.
Как сообщает журналист Экрем Конур, Почеттино заблокировал любые предложения от «Реала» по 23-летнему футболисту. Лондонский клуб планирует провести переговоры о продлении контракта Хаверца до 2028 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Немецкий игрок выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
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