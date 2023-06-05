«Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ

«Ахмат» выступил с заявлением по поводу итогов премии «Герои РПЛ».
«Герои РПЛ» «Сегодня вечером в Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определён победитель в номинации лучший гол сезона.
Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы НЕ понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича?
Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики. Как нет её и в том — почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелия, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», — написано в официальном телеграм-канале «Ахмата»
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Напомним, по итогам сезона чемпионата России «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице.
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