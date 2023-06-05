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Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет подписать Месси в ближайшие дни

Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет подписать Месси в ближайшие дни
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Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж, чтобы завершить подписание аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

По данным источника, делегация из Саудовской Аравии уже в Париже и они оптимистично настроены. Делегация надеется закрыть вопрос с подписанием Месси в ближайшие 48 часов.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» сделал официальное предложение по подписанию аргентинца. Также среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси называется возвращение в «Барселону».

Ранее стало известно, что Месси покинул «ПСЖ», за который он выступал с 2021 года. В завершившемся сезоне он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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