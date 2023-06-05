Дудиев: в ФНЛ сейчас не заработать. 5-6 лет назад зарплаты были сумасшедшими
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Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев признался, что зарплаты в Мелбет Первой лиге существенно сократились за последние 5-6 лет.
«В «Балтику» точно идут не за деньгами. Хотя ФНЛ сейчас в принципе не то место, где можно много заработать. Лет 5-6 назад здесь были сумасшедшие зарплаты и премиальные, приезжали даже неплохие легионеры, в основном ради денег. Сейчас времена изменились. Поэтому наше руководство правильно говорит, что в «Балтике» выступают футболисты, которые хотят развиваться и прогрессировать. Деньги далеко не первостепенны», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
По итогам сезона «Балтика» заняла в Первой лиге второе место и в следующем сезоне сыграет в Российской Премьер-Лиге.
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