«Газзаев собрал и сказал, что клуб банкрот». Игрок «Балтики» — о смерти «Алании»

Бывший полузащитник «Алании» Аслан Дудиев вспомнил, как команда стала банкротом. Он выступал за владикавказскую команду в период с 2011 по 2014 год под руководством Валерия Газзаева.

«Конечно, это был шок. Там ведь в тот период работал Валерий Георгиевич Газзаев, и мало кто мог поверить, что при нём такое случится. Нам в последний сезон вообще не платили. Играли за честь клуба, не хотелось подводить людей. Пять месяцев жили без денег. При этом шли вроде бы на втором месте. Но потом объявили собрание. Газзаев сказал, что все спонсоры ушли, денег давать никто не хочет. Клуб – банкрот. Переглянулись друг с другом и поняли, что это финиш. Даже некого винить», – сказал Дудиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.