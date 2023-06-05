Президент РПЛ: надеюсь, в следующем сезоне интрига будет до последнего тура

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что в следующем сезоне чемпионата России интрига за все места будет сохраняться до последнего тура.
«От нового сезона жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что будет интрига за все места до последнего тура», — приводит слова Алаева ТАСС.
В сезоне-2022/2023 чемпионский титул выиграл санкт-петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы одержала победу в чемпионате России уже в пятый раз подряд. В прошедшем сезоне «Зенит» выиграл титул досрочно, в 26-м туре.
Серебряные медали выиграл ЦСКА, бронза досталась московскому «Спартаку».
Своего места в РПЛ лишились подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». Вместо них в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата России будут играть калининградская «Балтика» и казанский «Рубин».
- 5 июня 2023
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