Следующий сезон РПЛ не начнётся раньше из-за отмены сбора национальной команды

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что начало следующего сезона чемпионата не будет перенесено на более раннюю дату из-за отмены летнего сбора национальной команды.

«Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России. Сбор — это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесён. На наших планах это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждём старта.

Может ли начало чемпионата быть перенесено в связи с отменой сбора национальной команды? Нет», — приводит слова Алаева ТАСС.

Следующий сезон РПЛ должен начаться 23 июля. Ранее РФС сообщил об отмене сбора национальной команды из-за напряжённого календаря.