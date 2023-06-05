Коло Муани — об интересе «ПСЖ»: если кто-то из Парижа, не значит, что он должен там играть
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Нападающий немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани высказался об интересе к нему со стороны французского «ПСЖ».
«Мне приятно, что «ПСЖ» интересуется мной, как и другие топ-клубы. Но если человек родился в Париже или вырос там, не означает, что он автоматически должен играть в «ПСЖ». Хотел бы я поиграть в Премьер-лиге? Это один из лучших чемпионатов в мире», — приводит слова Коло Муани Canal+.
24-летний Коло Муани сыграл 46 матчей за «Айнтрахт» в текущем сезоне, отметившись в них 23 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до июня 2027 года. По информации СМИ, на Коло Муани претендуют «Бавария», «ПСЖ» и клубы английской Премьер-лиги.
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