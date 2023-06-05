Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. На переходные матчи в качестве главных арбитров назначены Сергей Карасёв, Кирилл Левников, Сергей Иванов и Виталий Мешков.
7 июня (среда)
«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов.
«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.
10 июня (суббота)
«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Ерёмин.
«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев.
- 5 июня 2023
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