Ибрагимович завершил карьеру, а «Чемпионат» завершает сезон футбольных квизов
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Футбольный сезон подходит к концу, поэтому 13 июня встречаемся на финальной игре футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Традиционно квиз пройдет в «Баре «Club Liberty» в 20:00.
Команды готовятся сразиться в семи раундах финального квиза в этом сезоне, попасть в суперфинал и выиграть крутые призы: брендовые худи от «Чемпионата» и книги про футбол от издательства «Бомбора». В суперфинал попадут 11 лучших команд общего зачёта и команды, не пропустившие ни одной игры сезона.
Регистрируйтесь на квиз по ссылке
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