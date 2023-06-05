Отец Месси: хочу, чтобы Лео вернулся в «Барселону». Он тоже этого хочет

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего Лионеля Месси, заявил, что хочет, чтобы его сын вернулся в «Барселону».
«Лео хочет вернуться в «Барселону», и я тоже хотел бы, чтобы он вернулся. Мы верим, что Лео сможет вернуться», — приводит слова Хорхе Месси журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что руководство чемпионата Испании (Ла Лиги) одобрило план «Барселоны» — так называемый «план жизнеспособности». Теперь сине-гранатовые могут спокойно возвращать аргентинского ветерана, который находился в структуре команды с 2000 по 2021 год. Два предыдущих сезона Месси провёл в составе «ПСЖ», с которым решил не продлевать контракт. Аргентинец стал свободным агентом.
Фанаты «Барселоны» кричат чанты в адрес Лионеля Месси после чемпионства. Видеоролик:
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