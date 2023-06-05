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Газизов покинул пост генерального директора ФК «Уфа» после вылета команды во Вторую лигу

Газизов покинул пост генерального директора ФК «Уфа» после вылета команды во Вторую лигу
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды на официальном сайте.

«Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора клуба, взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», — сказано в заявлении клуба.

«Уфа» в сезоне-2021/2022 выступала в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда проиграла «Оренбургу» и вылетела в Мелбет Первую лигу. В следующем же сезоне клуб не сумел закрепиться в лиге и занял место в зоне вылета, опустившись во Вторую лигу.

Шамиль Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Всё остальное время он занимал аналогичную должность в башкирской команде.

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