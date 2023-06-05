Семак: в этом году «Зенит» добавил в плане движения, баланса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, является ли команда сезона-2022/2023 лучшей за пять лет, которые специалист провёл в качестве наставника сине-бело-голубых

«Что касается этого сезона, то, я думаю, мы прошли его очень хорошо и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата. Если сравнивать с предыдущими сезонами, то все они были разными. В этом году мы добавили в плане движения, в плане баланса. В предыдущих командах были хорошие игроки, которые обладали хорошим качеством. Сейчас в этом отношении, может быть, чуть-чуть ниже, но если брать усреднённое, скажем так, качество наших игроков, то оно позволяет нам без больших спадов проходить весь сезон. Ну если не на одном дыхании, то максимально ровно.

При этом и по забитым мячам провели очень хороший сезон, и по пропущенным. Да и по многим другим статистическим показателям этот сезон, думаю, один из лучших, безусловно», — сказал Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, «Зенит» пятый раз подряд выиграл РПЛ, набрав 70 очков в 30 турах.