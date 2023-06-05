«Краковия» разорвала контракт с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой

Пятикратный чемпион Польши футбольный клуб «Краковия» разорвал договор с украинским полузащитником Евгением Коноплянкой. Как отметили спортивный директор клуба Штефан Маевски и вице-президент Филип Трубальски на встрече с фанатами, украинец не оправдал ожиданий. Сам футболист признался, что не знает о причинах принятия такого решения.

«После последнего матча чемпионата я общался с тренерами. Они хотели, чтобы мой контракт с «Краковией» был продлён. Но президент клуба Януш Филипяк принял другое решение. Я не знаю, почему. Не разговаривал с ним перед тем, как мне сказали, что разрывают контракт», – рассказал полузащитник в интервью польскому изданию Fakt.

Напомним, Коноплянка подписал контракт с «Краковией» в феврале 2022 года, перейдя из украинского «Шахтёра». За этот период он провёл 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее футболист выступал за «Днепр», «Севилью», «Шальке» и «Шахтёр». Также в активе Коноплянки 86 матчей за сборную Украины (21 гол).