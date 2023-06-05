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«Ливерпуль» не остановится на подписании Мак Аллистера — клубу нужны минимум два хавбека

«Ливерпуль» не остановится на подписании полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера. В предстоящее трансферное окно мерсисайдцы намерены приобрести не менее двух хавбеков, сообщает ESPN.

По информации источника, после оформления заключительных деталей по трансферу Мак Аллистера «Ливерпуль» предпримет попытки по подписанию ещё как минимум одного игрока центральной зоны. Мерсисайдцам интересны такие футболисты, как Матеус Нунес («Вулверхэмптон»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ницца») и Куадио Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Сообщается, что «Ливерпуль» также ведёт борьбу с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта. «Красные дьяволы» считаются главными фаворитами на подписание 24-летнего футболиста лондонского клуба.

Напомним, предстоящим летом мерсисайдцев покинут сразу три центральных полузащитника: Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже близок к трансферу Мак Аллистера.