Гленн Бейл: очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжёлой ситуации

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал тот факт, что самарская команда до последнего тура боролась за сохранение места в РПЛ без участия в стыковых матчах в конце сезона-2022/2023.

«Очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжёлой ситуации. Думаю, мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали — что-то ментально пошло не так. Мы были в тяжёлой ситуации в матче с «Факелом», но всё исправили. Я очень счастлив», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Крылья Советов» смогли занять 12-е место, гарантирующее место в РПЛ на следующий сезон, обыграв в заключительном, 30-м туре «Спартак» (1:0). В зоне стыковых матчей оказались «Пари Нижний Новгород» и «Факел».