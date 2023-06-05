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Гленн Бейл: очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжёлой ситуации

Гленн Бейл: очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжёлой ситуации
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Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал тот факт, что самарская команда до последнего тура боролась за сохранение места в РПЛ без участия в стыковых матчах в конце сезона-2022/2023.

«Очень хороший вопрос, почему «Крылья» оказались в такой тяжёлой ситуации. Думаю, мы неплохо играли весь сезон, но почему-то не побеждали — что-то ментально пошло не так. Мы были в тяжёлой ситуации в матче с «Факелом», но всё исправили. Я очень счастлив», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Крылья Советов» смогли занять 12-е место, гарантирующее место в РПЛ на следующий сезон, обыграв в заключительном, 30-м туре «Спартак» (1:0). В зоне стыковых матчей оказались «Пари Нижний Новгород» и «Факел».

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