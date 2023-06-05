Арбитр Карасёв: пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина
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Футбольный арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос, контактировали ли с ним представители УЕФА.
«Пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина. Последний раз с Роберто Розетти общался в январе. Разговаривали просто на житейские темы —не по работе. Мы взрослые люди, оба всё прекрасно понимаем», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, российские арбитры отстранены от работы на еврокубковых матчах. В августе 2021 года Карасёв в качестве главного судьи отработал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» (1:1, 6:5 пен.). Судья также обслуживал матчи чемпионата мира — 2018, чемпионатов Европы — 2016, 2020. В прошедшем сезоне Карасёв работал на матчах РПЛ и Кубка России.
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