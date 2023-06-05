Кавазашвили: Дзюба — русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа наградила его прекрасным телом. Артём должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года. Он и бежит, и обводит, и толкается — самый настоящий универсал. Соболев, например, не обладает таким списком умений, как Артём. «Локомотив» в следующем сезоне будет очень опасен», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. За железнодорожников он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До прихода Дзюбы команда была на 14-м месте, набрав всего 13 очков в 17 матчах.

Напомним, в воскресенье, 4 июня, 41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении профессиональной карьеры.