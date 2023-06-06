Удручающий «Спартак», вдохновляющий ЦСКА. Номинации РПЛ. Премьер-лига несправедливости #39

Представляем 39-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последний, 30-й тур РПЛ и подводят итоги всего чемпионата. ЦСКА разнёс «Ростов» и взял серебро, а «Спартак» спас «Крылья» от стыков. А ещё наши ожидания от трансферного окна и обсуждение премии РПЛ.
Аудиоверсия подкаста
Telegram-канал Миши
Инсайды от Андрея
Таймкоды:
0:00 — Наказание для Миши! Оцениваем его вокальные данные
1:55 — А вот теперь всем привет!
2:28 — Разбираем матчи последнего тура. Крах «Ростова» и подарок для «Крыльев» от «Спартака»
20:20 — Неожиданный инсайд выпуска. Как Щенников чуть не уехал в Германию
22:50 — Кого всё-таки поставит Ивич на финал Кубка России? Сафонов или Агкацев?
27:35 — Обсуждаем премии РПЛ. Кто стал лучшим и всё ли справедливо?
- 6 июня 2023
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