Удручающий «Спартак», вдохновляющий ЦСКА. Номинации РПЛ. Премьер-лига несправедливости #39

Представляем 39-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последний, 30-й тур РПЛ и подводят итоги всего чемпионата. ЦСКА разнёс «Ростов» и взял серебро, а «Спартак» спас «Крылья» от стыков. А ещё наши ожидания от трансферного окна и обсуждение премии РПЛ.

Аудиоверсия подкаста

Telegram-канал Миши

Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Наказание для Миши! Оцениваем его вокальные данные

1:55 — А вот теперь всем привет!

2:28 — Разбираем матчи последнего тура. Крах «Ростова» и подарок для «Крыльев» от «Спартака»

20:20 — Неожиданный инсайд выпуска. Как Щенников чуть не уехал в Германию

22:50 — Кого всё-таки поставит Ивич на финал Кубка России? Сафонов или Агкацев?

27:35 — Обсуждаем премии РПЛ. Кто стал лучшим и всё ли справедливо?